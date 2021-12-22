Александр Невский отписался от Дуэйна Джонсона из-за рекламы алгоколя

Российский продюсер и режиссёр Александр Невский в хороших отношениях с Дуэйном «Скалой» Джонсоном. Однако Невскому пришлось отписаться от «инстаграма» американского актёра из-за рекламы алкоголя.

По словам Александра, он устал от промоутинга спиртных напитков, которым занимается Джонсон, поскольку сам не употребляет.

Сам я спиртное не употребляю и никому его не рекомендую. Ведите здоровый образ жизни!

В конце ноября Александр Невский анонсировал свой следующий фильм — «Яростная атака». В боевике актёр выступит продюсером и исполнителем главной роли. Премьера картины назначена на 2022 год. Информация об актёрском составе и другие детали появятся позже.

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