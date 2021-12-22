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Авторы Call of Duty из Treyarch выступили против расизма, сексизма и харассмента

Авторы Call of Duty из Treyarch выступили против расизма, сексизма и харассмента
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Студия Treyarch опубликовала планы на 2022 год и ближайшее будущее. Особое внимание в списке уделили душевному спокойствию на рабочем месте. По словам представителей команды, в ней никогда не будет места угнетению, сексизму и харассменту.

Treyarch стала известна благодаря разработке нескольких частей Call of Duty и режима с зомби в Call of Duty: Vanguard. В ноябре 2021 года студию покинул её соруководитель Дэн Бантинг — его обвинили в домогательствах. Вероятно, компания постарается больше не допустить подобного.

В нашей студии работают умные люди и настоящие профессионалы своего дела. В нашей культуре нет места сексизму, расизму, харассменту и дискриминации. Мы обещаем стать лучше.

Последняя игра в серии Call of Duty — Vanguard — вышла в ноябре 2021 года и получила смешанные отзывы от аудитории и критиков. Шутер доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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