Авторы Call of Duty из Treyarch выступили против расизма, сексизма и харассмента

Студия Treyarch опубликовала планы на 2022 год и ближайшее будущее. Особое внимание в списке уделили душевному спокойствию на рабочем месте. По словам представителей команды, в ней никогда не будет места угнетению, сексизму и харассменту.
Treyarch стала известна благодаря разработке нескольких частей Call of Duty и режима с зомби в Call of Duty: Vanguard. В ноябре 2021 года студию покинул её соруководитель Дэн Бантинг — его обвинили в домогательствах. Вероятно, компания постарается больше не допустить подобного.
В нашей студии работают умные люди и настоящие профессионалы своего дела. В нашей культуре нет места сексизму, расизму, харассменту и дискриминации. Мы обещаем стать лучше.
Последняя игра в серии Call of Duty — Vanguard — вышла в ноябре 2021 года и получила смешанные отзывы от аудитории и критиков. Шутер доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 22 декабря 2021
-
14:09
-
13:36
-
13:33
-
13:28
-
13:04
-
12:37
-
12:00
-
11:27
-
11:03
-
10:37
-
10:25
-
10:04
-
09:32
-
09:02
-
08:42
-
08:19
- 21 декабря 2021
-
22:07
-
21:27
-
20:25
-
20:06
-
19:21
-
19:00
-
18:29
-
18:10
-
18:00
-
17:42
-
17:22
-
16:42
-
16:11
-
15:24
-
15:18
-
14:55
-
14:24
-
14:14
-
14:01