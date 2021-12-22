Фото: в Японии продают конфеты с символикой покемонов

Новогодние праздники всё ближе, а значит, многие люди хотят выделиться и подарить уникальные подарки своим близким. Так, японский кондитерский магазин «У Мэри» начал продавать коробки конфет с символикой покемонов для самых больших поклонников франшизы.
Большая коробка стоит около $ 20 или 1475 рублей. Туда вошли Бульбазавр, Чармандер, Пикачу и многие другие. Для тех, кому будет достаточно коробки поменьше, продаётся также набор с четырьмя конфетами за $ 7,5 или 550 рублей.
Судя по всему, сама Nintendo не в курсе происходящего. Вполне возможно, что компания может и засудить кондитерский магазин, как уже делала сотни раз до этого. Надеемся, что до этого не дойдёт и стороны смогут найти компромисс, ведь конфеты на вид получились очень качественными.
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