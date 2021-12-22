Анонсирована мобильная игра, где можно создать красотку-модель

Если кто-то ждал следующую игру сооснователя студии Rare Тима Стэмпера и надеялся на какой-нибудь крупный проект, то, вероятно, вы разочаруетесь. Следующий релиз — игра про моду в дополненной реальности для iOS.

Тим Стэмпер в социальных сетях сообщил, что в данный момент команда занимается разработкой Fashion AR. В этой игре можно будет выбирать понравившихся моделей, создавать для них уникальные образы, фотографировать и выкладывать в социальные сети. По словам разработчика, в проекте появятся ежедневные конкурсы и еженедельные раздачи бонусов.

Небольшой ролик с демонстрацией игрового процесса тайтла появился ещё в 2018 году, однако с того времени уже многое могло измениться.

Тим Стэмпер вместе со своим братом Крисом основали студию Rare, которая создала множество игр для Nintendo, а также пиратский экшен Sea of Thieves. В данный момент Тим работает в студии FortuneFish, которая и разрабатывает Fashion AR.

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