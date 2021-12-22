Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатели The Last of Us и Uncharted назвали любимые игры 2021 года

Создатели The Last of Us и Uncharted назвали любимые игры 2021 года
Комментарии

Сотрудники студии Naughty Dog, разработавшей The Last of Us Part 2 и Uncharted 4, назвали любимые игры 2021 года. Подобное уже проводили в прошлом году.

По словам дизайнера боевой системы Мэттью Галланта, его любимой игрой уходящего года стала Deathloop. Разработчик отметил художественный стиль и геймплей. Ещё его порадовало то, что по мере прохождения игроки получали новые инструменты для убийства целей.

Структура временной петли дала мне возможность отказаться от идеальной игры без убийств и перейти к более импровизационному и хаотичному стилю.

Дизайнер Энтони Ньюман отметил, что неожиданным фаворитом в 2021 году для него стала Fortnite. С самого начала Ньюман не относился к королевской битве серьёзно, поскольку она казалась ему слишком детской. Он только недавно осознал, что Fortnite намного глубже.

Epic Games каждый сезон идёт на риск, чтобы придумать новые способы преобразить игру и внести в неё разнообразие. Особенно мне понравились виртуальные концерты со звёздами.

В списке любимых игр сотрудников студии нашлось место и эксклюзиву PlayStation 5 под названием Returnal. Рогалик отметил ведущий аниматор Джереми Йейтс. По его словам, он провёл в игре много времени благодаря увлекательному игровому процессу и атмосфере.

Самые ожидаемые игры 2022 года — скучно не будет! Самые ожидаемые игры 2022 года — скучно не будет!

Упоминания также удостоились:

  • The Dark Pictures Anthology: House of Ashes
  • It Takes Two
  • Metroid Dread
  • Inscryption
  • Bugsnax
  • Frostpunk.

Команда также поздравила игроков и разработчиков с наступающим 2022 годом. По данным СМИ, Naughty Dog трудится над ремейком первой части The Last of Us и отдельной мультиплеерной игрой по The Last of Us Part 2.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021