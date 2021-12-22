Создатели The Last of Us и Uncharted назвали любимые игры 2021 года

Сотрудники студии Naughty Dog, разработавшей The Last of Us Part 2 и Uncharted 4, назвали любимые игры 2021 года. Подобное уже проводили в прошлом году.
По словам дизайнера боевой системы Мэттью Галланта, его любимой игрой уходящего года стала Deathloop. Разработчик отметил художественный стиль и геймплей. Ещё его порадовало то, что по мере прохождения игроки получали новые инструменты для убийства целей.
Структура временной петли дала мне возможность отказаться от идеальной игры без убийств и перейти к более импровизационному и хаотичному стилю.
Дизайнер Энтони Ньюман отметил, что неожиданным фаворитом в 2021 году для него стала Fortnite. С самого начала Ньюман не относился к королевской битве серьёзно, поскольку она казалась ему слишком детской. Он только недавно осознал, что Fortnite намного глубже.
Epic Games каждый сезон идёт на риск, чтобы придумать новые способы преобразить игру и внести в неё разнообразие. Особенно мне понравились виртуальные концерты со звёздами.
В списке любимых игр сотрудников студии нашлось место и эксклюзиву PlayStation 5 под названием Returnal. Рогалик отметил ведущий аниматор Джереми Йейтс. По его словам, он провёл в игре много времени благодаря увлекательному игровому процессу и атмосфере.
Упоминания также удостоились:
- The Dark Pictures Anthology: House of Ashes
- It Takes Two
- Metroid Dread
- Inscryption
- Bugsnax
- Frostpunk.
Команда также поздравила игроков и разработчиков с наступающим 2022 годом. По данным СМИ, Naughty Dog трудится над ремейком первой части The Last of Us и отдельной мультиплеерной игрой по The Last of Us Part 2.
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