Видео: приквел «Игры престолов», «Миротворец» от DC и другие премьеры HBO Max в 2022 году

HBO Max опубликовал трейлер с будущими проектами, премьера которых состоится в сервисе в 2022 году. В списке оказались приквел «Игры престолов» под названием «Дом Дракона», одноимённый сериал про Миротворца из «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна и другие проекты.
В течение ролика показывают кадры из будущих сериалов и фильмов. Можно увидеть фрагменты из четвёртого сезона шоу «Мир Дикого Запада», второго сезона «Эйфории» с Зендеей в главной роли, а также немного свежих кадров из «Дома Дракона».
В начале октября приквел «Игры престолов» получил первый тизер. В нём показали сражения, железный трон и Таргариенов. Сериал посвятят войне между Таргариенами, а местом действия станет Вестерос.
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