В фильме «Бэтгёрл» появится Майкл Китон в роли Бэтмена

В грядущем фильме «Бэтгёрл» появится Майкл Китон. Актёр известен своей ролью Бэтмена в фильмах 90-х годов. Об этом стало известно из пресс-релиза, который разослала Warner Bros.
Ранее о появлении Китона в ленте сообщали различные инсайдеры, однако теперь информация подтверждена. Вероятно, персонажа можно будет увидеть в его культовом костюме с жёлтой эмблемой с летучей мышью.
Увидеть актёра в образе Бэтмена можно будет в ещё одной картине DC и Warner Bros. — «Флэше» режиссёра Андреса Мускетти. Фильм расскажет о том, как вмешательство Барри Аллена во временные промежутки изменило вселенную и добавило альтернативные реальности. Намечается свой «Человек-паук: Нет пути домой», только с героями DC.
Дата выхода «Бэтгёрл» всё ещё неизвестна, а «Флэш» выйдет 22 ноября 2022 года.
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