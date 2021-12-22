Вышел первый трейлер продолжения «Доктора Стрэнджа»
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Marvel спустя неделю после премьеры «Человека-паука: Нет пути домой» официально показала тизер-трейлер продолжения «Доктора Стрэнджа» с подзаголовком «В мультивселенной безумия».
Сам ролик не очень информативный — фактически тут и синопсис ленты не раскрывают, лишь показывая несколько персонажей и злодеев вроде Алой ведьмы и злой версии волшебника (хотя если это герой из мультсериала «Что, если...?!», не такой уж и злой).
Ролик показывали в качестве второй сцены после титров «Нет пути домой», а премьера картины случится 5 мая. Постановщиком ленты, кстати, стал Сэм Рэйми — режиссёр трилогии «Человека-паука» с Тоби Магуайром.
Постер сиквела
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