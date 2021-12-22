Анонсирована серия женских турниров по CS:GO с призовыми в $ 500 тыс.

Турнирный оператор ESL анонсировал серию женских чемпионатов CS:GO Women's Circuit 2022. В течение следующего года компания разыграет $ 500 тыс. (около 37 млн рублей) на турнирах, поучаствовать в них смогут только девушки.
ESL также показал структуру лиги. Каждый месяц ожидается по одному онлайн-чемпионату, а также несколько LAN-ивентов. Их даты и детали станут известны позже. Турниры проведут для киберспортсменок из Европы и США, а некоторые состоятся во время фестиваля DreamHack.
Организатор планирует плотно работать со всеми участниками лиги и представителями команд. Для этого создадут специальный совет участниц, который сможет напрямую общаться с представителями ESL и помогать улучшать экосистему. Вся лига запущена под глобальным тегом #GGForAll — инициатива в том числе направлена на борьбу с гендерным неравенством в киберспорте.
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