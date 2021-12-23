«Джона Уика 4» отложили почти на год

Lionsgate перенесла выход «Джона Уика 4» практически на целый год. Теперь боевик с Киану Ривзом выйдет 24 марта 2023 года — вместо 26 мая 2022-го. Об этом кинокомпания рассказала в небольшом ролике. Это уже не первый перенос. Изначально четвёртая часть должна была выйти ещё весной 2021 года, однако релиз отложили на год.

О причинах переноса не сообщается. Судя по всему, создателям понадобится больше времени на полировку проекта, ведь съёмки завершились ещё осенью 2021 года. Из подробностей пока известно лишь то, что сюжет продолжит события третьего фильма. К главной роли вернётся Киану Ривз, а поставит картину Чад Стахелски.

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