Появились первые детали The Wolf Among Us 2

В недавнем выпуске журнала Game Informer разработчики поделились небольшими подробностями The Wolf Among Us 2 — сиквела оригинальной игры про приключения шерифа Бигби. В этом же номере опубликовали первый кадр с персонажами — на них изображены главный герой и Белоснежка.

Первый взгляд на Бигби и Белоснежку

The Wolf Among Us 2 станет прямым продолжением первого сезона — события развернутся спустя полгода в зимнем Нью-Йорке. Подробностей о сюжете пока нет.

По данным издания, сиквел работает на движке Unreal Engine 4, сценарий уже полностью готов. Авторы совсем недавно приступили к процедуре записи захвата движения. В этот раз команда планирует выпустить все эпизоды разом, поэтому в ближайшее время ожидать релиза не стоит.

О разработке The Wolf Among Us 2 стало известно на The Game Awards 2019. Проект создают бывшие работники Telltale Games — авторы оригинала. Даты выхода у игры пока нет.

