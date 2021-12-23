Появились первые детали The Wolf Among Us 2

В недавнем выпуске журнала Game Informer разработчики поделились небольшими подробностями The Wolf Among Us 2 — сиквела оригинальной игры про приключения шерифа Бигби. В этом же номере опубликовали первый кадр с персонажами — на них изображены главный герой и Белоснежка.
Первый взгляд на Бигби и Белоснежку
The Wolf Among Us 2 станет прямым продолжением первого сезона — события развернутся спустя полгода в зимнем Нью-Йорке. Подробностей о сюжете пока нет.
По данным издания, сиквел работает на движке Unreal Engine 4, сценарий уже полностью готов. Авторы совсем недавно приступили к процедуре записи захвата движения. В этот раз команда планирует выпустить все эпизоды разом, поэтому в ближайшее время ожидать релиза не стоит.
О разработке The Wolf Among Us 2 стало известно на The Game Awards 2019. Проект создают бывшие работники Telltale Games — авторы оригинала. Даты выхода у игры пока нет.
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