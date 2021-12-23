Роберт Левандовски возглавил 14-ю команду недели FIFA 22 Ultimate Team

EA выпустила 14-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски с рейтингом 93. Рядом с ним расположился полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне с 92 баллами.

Лучшие карточки 14-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

Роберт Левандовски — 93

Кевин Де Брёйне — 92

Рияд Марез — 87

Ян Зоммер — 87

Жерар Морено — 87

Лаутаро Мартинес — 86

Футболисты доступны в игровых наборах до 29 декабря. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее EA выпустила набор Зимних джокеров — карточек с постоянными усилениями. Они дают футболистам необычные преимущества и улучшения на поле. Вечером 23 декабря выйдет второй состав с новыми характеристиками.

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