Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Роберт Левандовски возглавил 14-ю команду недели FIFA 22 Ultimate Team

Роберт Левандовски возглавил 14-ю команду недели FIFA 22 Ultimate Team
Комментарии

EA выпустила 14-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски с рейтингом 93. Рядом с ним расположился полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне с 92 баллами.

Лучшие карточки 14-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

  • Роберт Левандовски — 93
  • Кевин Де Брёйне — 92
  • Рияд Марез — 87
  • Ян Зоммер — 87
  • Жерар Морено — 87
  • Лаутаро Мартинес — 86

Футболисты доступны в игровых наборах до 29 декабря. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее EA выпустила набор Зимних джокеров — карточек с постоянными усилениями. Они дают футболистам необычные преимущества и улучшения на поле. Вечером 23 декабря выйдет второй состав с новыми характеристиками.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021