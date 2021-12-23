Роберт Левандовски возглавил 14-ю команду недели FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 14-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски с рейтингом 93. Рядом с ним расположился полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне с 92 баллами.
Лучшие карточки 14-й недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Роберт Левандовски — 93
- Кевин Де Брёйне — 92
- Рияд Марез — 87
- Ян Зоммер — 87
- Жерар Морено — 87
- Лаутаро Мартинес — 86
Футболисты доступны в игровых наборах до 29 декабря. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Ранее EA выпустила набор Зимних джокеров — карточек с постоянными усилениями. Они дают футболистам необычные преимущества и улучшения на поле. Вечером 23 декабря выйдет второй состав с новыми характеристиками.
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