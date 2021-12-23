Большие просторы и ещё один робот: новые скриншоты Horizon Forbidden West

Журнал Game Informer поделился новыми кадрами из грядущего блокбастера Horizon Forbidden West. На них можно взглянуть детальнее на область под названием Daunt. Она располагается в восточной части Дома Солнца и представляет собой каньон. Эта локация станет последней остановкой Элой перед большим путешествием в сторону Запретного Запада.
Авторы ещё раз показали нового робота — The Burrower. Это разведывательная машина, которая может зарываться в землю и прокладывать целые туннели. Также он хорошо себя чувствует и под водой.
Ранее создатели уже рассказывали о новых роботах, которых игроки встретят на своём пути в сиквеле. Среди них летающие машины и даже нечто, напоминающее змею. Релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5.
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