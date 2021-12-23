Шоураннер «Ведьмака» рассказала о причинах гибели важного персонажа во втором сезоне

Второй сезон «Ведьмака» вышел 17 декабря на Netflix. Многие фанаты уже успели его полностью посмотреть и задались вопросом о причинах смерти одного из важных персонажей. Шоураннер сериала Лорен Шмидт-Хисрих объяснила, для чего был сделан такой сценарный ход.
Помимо Мясника из Блавикена во втором сезоне наконец показывают и других ведьмаков. Одного из них, Эскеля, убивает сам Геральт — из-за превращения того в настоящего лешего. По словам Шмидт-Хисрих, изначально они придумали другого героя по имени Джон. Именно он и должен был погибнуть от рук Геральта.
Однако только через смерть Эскеля главный герой по-настоящему осознаёт, что каждый из его близких находится в смертельной опасности. И нужно как можно скорее выяснить, как с этим связана Цири.
Это событие побуждает Геральта выяснить, что происходит с Цири, и сделать это как можно скорее. Ведь теперь он понимает, что рискует потерять её и своих братьев.
В произведениях Анджея Сапковского ведьмак Эскель проживает весь книжный цикл и затем появляется в играх от CD Projekt RED. Видимо, сценаристы шоу решили, что персонаж не настолько важен для адаптации, и поэтому решили убить его настолько рано.
Ранее Netflix опубликовал первые данные об успехах второго сезона «Ведьмака». Шоу уверенно захватило первую строчку чарта онлайн-кинотеатра с результатом в 142 млн просмотренных часов. Тем временем сценарий третьего сезона уже почти готов.
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