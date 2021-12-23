Исследование: британские игроки чаще всего покупают под Рождество игры EA и Activision

Издание GamesIndustry.biz опубликовало новое исследование о продажах видеоигр в Британии за неделю перед Рождеством. С 1984 году игроки чаще всего покупали игры Electronic Arts и Activision Blizzard — в основном благодаря сериям FIFA и Call of Duty.
Первой в список попала Activision — её «Охотники за привидениями» стали самой продаваемой игрой в 1984 году в Британии. Лидерство в рождественский сезон компания смогла вернуть лишь спустя 23 года — в 2007-ом игроки сметали с полок Call of Duty 4: Modern Warfare. Что примечательно, перезапуск культовой подсерии с аналогичным названием также возглавил чарт в 2019 году.
У EA разрыв в лидерстве не настолько большой. Дебютной игрой в топе стала первая часть FIFA под названием International Soccer — это произошло в 1993 году. С тех пор лидером становились новые части футбольного симулятора, а затем и культовые выпуски Need For Speed, а также первая игра по «Гарри Поттеру». В этом году EA вновь на коне — первое место занимает FIFA 22.
В списке также есть игры других издателей. Например, в 2018 году первое место по продажам в рождественский период заняла Red Dead Redemption 2. А в 2020 — Assassin's Creed Valhalla.
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