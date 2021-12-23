Фото: жена испекла мужу торт в стилистике Mario

Приятно, когда близкие ценят твоё хобби. Так, пользователь Reddit под ником Valygiarth опубликовал фотографию праздничного торта в стиле Mario. Изделие испекла жена автора в честь дня рождения — игроку исполнилось 39 лет. По словам геймера, он большой поклонник франшизы от Nintendo и был очень рад увидеть столь необычный подарок.

Сам торт сделан в виде облачка, вокруг которого путешествуют грибочки и злостные противники из Mario. На верхушке расположен флагшток — с надписью о повышении уровня. По словам Valygiarth, торт не только классно выглядел, но и оказался очень вкусным. Приятно видеть, как творческие люди используют свои навыки в, казалось бы, бытовых вещах.

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