Создатель оригинальной Xbox призвал к борьбе с токсичностью в игровых чатах

Один из создателей оригинальной Xbox Симус Блекли высказался на тему токсичности в мультиплеерных играх. Сперва разработчик ретвитнул ролик девушки-стримера, где её тиммейты в Halo infinite общались в резко негативном ключе по поводу её игры и советовали заняться чем-нибудь другим. В одном из аргументов даже была фраза про то, что «Мастер Чиф точно не был женщиной».
Блекли возмутился подобным поведением и отметил, что крупным игровым компаниям следует бороться с токсичностью в чатах. По его словам, на эту проблему стоит обратить пристальное внимание, ведь никому не хочется играть с грубыми пользователями. Разработчик признал, что проблема далеко не нова, однако это не значит, что её не следует решить.
В разговоре с изданием Axios инженер рассказал, что подобный уровень токсичности следовало предвидеть уже давно. Однако он и его команда в первую очередь стремились создать площадку для общения игроков (чем потом и стал сервис Xbox Live). Они даже не думали о возможных недостатках платформы. Блекли отметил, что простого решения у проблемы нет, однако постепенно она сойдёт на нет, если ей влотную займутся крупные платформодержатели.
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