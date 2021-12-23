Разработчики «Готики» против дополнений в играх

Авторы «Готики», Risen и ELEX из студии Piranha Bytes пообщались с журналистами издания Twinfinite на тему дополнений в играх. Оказалось, что команда против DLC, поскольку если игрок отдаёт свои деньги за продукт, то он должен полностью себя оправдать.

Piranha Bytes отметила, что ELEX 2 никогда не получит платных дополнений. Студия будет следить за отзывами аудитории, однако добавлять платный контент не собирается.

На самом деле, нам не нравятся DLC. Мы думаем, что если люди покупают нашу игру, они должны получить все, что мы планировали добавить в неё. Именно поэтому ELEX 2 не получит дополнений. Мы, конечно, будем следить за реакцией аудитории.

ELEX 2 представляет собой ролевую игру с открытым миром. События проекта развернутся в постапокалиптической вселенной, а пользователям предстоит выжить. Релиз RPG состоится 1 марта 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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