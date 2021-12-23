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В «Матрице: Воскрешение» обнаружили камео автора Fortnite

В «Матрице: Воскрешение» обнаружили камео автора Fortnite
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«Матрица: Воскрешение» вышла в кинотеатрах 16 декабря, и пользователи продолжают находить в ней новые отсылки и пасхалки. Так, в фильме обнаружили камео Дональда Мустарда — автора Fortnite. Он работает в Epic Games.

Далее будут спойлеры «Матрицы: Воскрешение»

По сюжету четвёртого фильма Нео работает геймдизайнером и пытается придумать крутую идею для нового проекта. Мустард — один из тех, кто занимается этим и в реальной жизни, и в картине Ланы Вачовски. Он появляется всего на пару секунд, но очень приятно видеть, что авторы придумали элегантный способ углубить вселенную «Матрицы».

Тем временем в самой Fortnite проходят новогодние праздники, а пользователи могут приобрести комплект с набором анимаций Нео и Тринити, а также анимированный скин на оружие.

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