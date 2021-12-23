Гильермо дель Торо больше никогда не будет делать игры

Во время The Game Awards 2021 режиссёр Гильермо дель Торо объявлял победителя в номинации «Лучший арт-дирекшен» и в конце своей речи издевательски упомянул Silent Hill. Многие увидели в этом какой-то намёк, однако всё оказалось проще.

Постановщик посетил подкаст Happy Sad Confused и рассказал, что упоминание игры было сделано лишь в шутку, без каких-либо намёков. К тому же режиссёр не собирается прикладывать силы к созданию новых игр.

На самом деле я не работаю над Silent Hill. Я хотел пощекотать рёбра Konami. Это безобидная шутка. Вряд ли я возьмусь за разработку игры, потому что её опять отменят.

Про новую часть Silent Hill не слышно уже давно. Ходили слухи, что над новой игрой в серии работает студия Хидео Кодзимы — Kojima Productions. Финансированием занимается Sony, так что ожидается крупный проект.

Дель Торо уже дважды пытался взяться за игры: сначала с хоррором Insane для THQ и Volition, а затем с Silent Hills — игру он должен был делать вместе с Хидео Кодзимой, однако разработку отменили из-за проблем в Konami.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!