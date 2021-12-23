Японские разработчики выбрали главные игры года
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Японское издание Famitsu провело опрос среди местных разработчиков по поводу лучших игр года. На вопросы ответил 151 работник игровой индустрии страны восходящего солнца.
Безоговорочным лидером стала Resident Evil Village — игра японского издателя Capcom. На втором месте игровая адаптация аниме под названием Uma Musume: Pretty Derby. Замыкает тройку Monster Hunter: Rise.
Лучшие игры 2021 года по мнению японских разработчиков:
- Resident Evil Village
- Uma Musume: Pretty Derby
- Monster Hunter: Rise
- Tales of Arise
- Shin Megami Tensei V
- Tsukihime -A piece of blue glass moon-
- Metroid Dread
- Apex Legends
- Cyberpunk 2077
- Lost Judgment
Отдельно отметились культовые японские геймдизайнеры.
- Автору серии Silent Hill Кэитиро Тояме больше всего понравилась Puzzling Places — расслабляющая игра на PS4;
- Сценарист Nier и Drakengard Ёко Таро полюбил Diablo 2: Resurrected;
- Создатель Devil May Cry и Bayonetta Хидэки Камия рассказал, что вообще не играл в игры. Он только и делал, что смотрел сериалы Marvel и ролики на YouTube.
Ранее главные игры года в различных категориях выбрали и читатели блога PlayStation. В список попали как эксклюзивы Sony, так и сторонние проекты.
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