Японские разработчики выбрали главные игры года

Японское издание Famitsu провело опрос среди местных разработчиков по поводу лучших игр года. На вопросы ответил 151 работник игровой индустрии страны восходящего солнца.

Безоговорочным лидером стала Resident Evil Village — игра японского издателя Capcom. На втором месте игровая адаптация аниме под названием Uma Musume: Pretty Derby. Замыкает тройку Monster Hunter: Rise.

Лучшие игры 2021 года по мнению японских разработчиков:

Resident Evil Village Uma Musume: Pretty Derby Monster Hunter: Rise Tales of Arise Shin Megami Tensei V Tsukihime -A piece of blue glass moon- Metroid Dread Apex Legends Cyberpunk 2077 Lost Judgment

Отдельно отметились культовые японские геймдизайнеры.

Автору серии Silent Hill Кэитиро Тояме больше всего понравилась Puzzling Places — расслабляющая игра на PS4;

— расслабляющая игра на PS4; Сценарист Nier и Drakengard Ёко Таро полюбил Diablo 2: Resurrected;

Создатель Devil May Cry и Bayonetta Хидэки Камия рассказал, что вообще не играл в игры. Он только и делал, что смотрел сериалы Marvel и ролики на YouTube.

Ранее главные игры года в различных категориях выбрали и читатели блога PlayStation. В список попали как эксклюзивы Sony, так и сторонние проекты.

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