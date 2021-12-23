Вселенная NieR закончена: Ёко Таро вернётся к серии только с горой денег

Создатели NieR: Automata и NieR Replicant опубликовали новогоднее обращение. В нём креативный директор серии Ёко Таро объявил о том, что работа над франшизой окончена, и новых игр во вселенной они выпускать не планируют.
Мы сообщаем вам это здесь и сейчас, ребята. Серия NieR подошла к завершению!
Следом Таро в шутку сообщил, что готов вернуться ко франшизе, если ему заплатят кучу денег. Учитывая довольно специфическое чувство юмора геймдизайнера, серьёзно относиться к его словам не стоит. Ведь что Automata, что Replicant продались отличными для нишевых проектов тиражами, так что это может быть просто новогодней шуткой от разработчиков.
Ранее Таро также поведал о своих любимых играх 2021 года — больше всего ему понравилась Diablo 2: Resurrected. Остальные японские разработчики выбрали несколько иные проекты.
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