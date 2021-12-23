FIFA 22 нравится игрокам настолько, что в Steam онлайн только растёт

FIFA 22 получилась действительно удачной: футбольный симулятор EA за прошедшие месяцы с релиза не только не растерял аудиторию, но и расширил её. Об это свидетельствуют данные из Steam.

Буквально неделю назад, 15 декабря, пиковый онлайн составил 59 550 человек. Причём предыдущий рекорд игра установила в конце ноября, а ранее — уже на старте продаж. Подобные результаты редкие для новинок, поскольку они часто теряют аудиторию после релиза. Это особенно заметно на фоне неудачного релиза Battlefield 2042.

FIFA 22 за три месяца теряла не более 20% аудитории, а благодаря скидкам умудрялась возвращать и увеличивать аудиторию, тогда как Battlefield 2042 даже со скидками и бесплатными выходными (у FIFA таких ещё не было) за месяц потеряла примерно 90% игроков. Бесплатные выходные ненадолго увеличили онлайн, но уже спустя несколько дней он рухнул до 10-18 тысяч. Это местами хуже онлайна Battlefield V, которой уже больше трёх лет.

График онлайна FIFA 22 с релиза (три месяца)

График онлайна Battlefield 2042 с релиза (месяц)

Причём отзывы аудитории также говорят о многом: у FIFA 22 сейчас 81% положительных отзывов, а у Battlefield 2042 — лишь 33%. DICE в срочном порядке надо возвращать доверие аудитории.

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