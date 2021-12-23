Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

У женского персонажа в GTA Online после миссии внезапно выросла борода

У женского персонажа в GTA Online после миссии внезапно выросла борода
Комментарии

Пользователь Reddit под ником FudgeControl рассказал о баге, который произошёл с ним в GTA Online. Недавно для игры вышло обновление «Контракты», поэтому геймер стал выполнять задания из апдейта, однако столкнулся с забавной ситуацией.

Миссия из серии «Короткие поездки» закончилась тем, что у женского персонажа игрока появились борода и усы. Вероятно, это произошло из-за того, что выдаваемый на задание персонаж был мужского пола, а FudgeControl играет за девушку.

На кадре можно заметить, что юбка, ноги, причёска и лицо никак не сочетаются с бородой и усами. Пользователи в комментариях оценили такой баг и стали шутить, что где-то по дороге назад персонаж игрока потерял свой истинный пол и отрастил растительность.

С выходом «Контрактов» в GTA Online появились новые виды оружия, автомобили, одежда и задания, продолжающие историю Франклина из GTA 5. Кстати, Rockstar ещё раскрыла судьбу Майкла.

Лучшие RPG всех времён. Этот жанр всегда будет легендарным Лучшие RPG всех времён. Этот жанр всегда будет легендарным

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021