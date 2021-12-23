У женского персонажа в GTA Online после миссии внезапно выросла борода

Пользователь Reddit под ником FudgeControl рассказал о баге, который произошёл с ним в GTA Online. Недавно для игры вышло обновление «Контракты», поэтому геймер стал выполнять задания из апдейта, однако столкнулся с забавной ситуацией.

Миссия из серии «Короткие поездки» закончилась тем, что у женского персонажа игрока появились борода и усы. Вероятно, это произошло из-за того, что выдаваемый на задание персонаж был мужского пола, а FudgeControl играет за девушку.

На кадре можно заметить, что юбка, ноги, причёска и лицо никак не сочетаются с бородой и усами. Пользователи в комментариях оценили такой баг и стали шутить, что где-то по дороге назад персонаж игрока потерял свой истинный пол и отрастил растительность.

С выходом «Контрактов» в GTA Online появились новые виды оружия, автомобили, одежда и задания, продолжающие историю Франклина из GTA 5. Кстати, Rockstar ещё раскрыла судьбу Майкла.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!