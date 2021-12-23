Завершились съёмки первого русского сериала Netflix — про Анну Каренину

Режиссёр первого русского сериала «Анна К» Валерий Федорович в социальных сетях сообщил, что съёмки шоу окончены. Они стартовали в июле 2021 года и закончились в конце декабря — процесс занял почти полгода.

Сюжет сериала интерпретирует роман Льва Толстого. По словам создателей шоу, зрители удивятся тому, как им удалось возродить произведение поэта. Действие развернётся в России XXI века.

Счастливая съёмочная группа «Анна К» не прощается, а говорит «До свидания!» потому что в следующем году будет ещё больше новостей о проекте, которыми мы с Netflix обязательно поделимся.

Актёрский состав у «Анны К» звёздный: Фёдор Бондарчук, Светлана Ходченкова, Гоша Куценко и Юра Борисов. Сериал примечателен тем, что станет первым российским шоу на сервисе Netflix. Несмотря на окончание съёмок, дата премьеры всё ещё неизвестна.

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