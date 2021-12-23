Автомобиль в подарок, снег и испытания. В GTA Online стартовал новогодний ивент
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В GTA Online по традиции начался новогодний ивент. В честь него Rockstar дарит подарки, проводит новые испытания и устраивает праздничную атмосферу.
Что нового в GTA Online?
- Все, кто зайдёт в GTA Online на этой неделе, получат в подарок внедорожник Gallivanter Baller ST. Автомобиль появится в продаже в 2022 году.
- В качестве бонуса каждый игрок также получит ливреи на автомобили, в том числе на Gallivanter Baller ST.
- И это ещё не всё. Каждый игрок сможет получить заряды на пусковую установку, уникальную одежду с атмосферой праздника и многое другое.
- За прохождение заданий из обновления «Контракт» игроки получат вдвое больше денег и очков опыта.
- В магазине появились скидки на оружие, одежду, ночные клубы и другие объекты
Пользователь Reddit рассказал, как во время одной из миссий у его женского персонажа отросла борода. Это оказалось забавным багом, который оценили другие игроки.
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