Вышел второй трейлер экранизации Uncharted с Томом Холландом

Sony Pictures опубликовала второй трейлер экранизации Uncharted. В России лента получила название «Анчартед: На картах не значится».

В течение ролика показали Нейтана Дрейка, Салли, Хлою Фрейзер и других персонажей. В видео вошли сцены как из первого трейлера, так и новые кадры. Также можно ещё раз посмотреть на легендарную сцену с самолётом из Uncharted 3

Дублированный трейлер

Главные роли в экранизации исполнили Том Холланд (Нейтан Дрейк), Марк Уолберг (Виктор Салливан), Софья Тейлор Али (Хлоя Фрейзер), Антонио Бандерас, Тати Габриэль и другие. Срежиссировал блокбастер Рубен Фляйшер.

Сюжет фильма не будет пересказывать какие-либо игровые события, а лишь вдохновляться ими. Премьера картины «Анчартед: На картах не значится» состоится 18 февраля 2022 года.

Оригинальный трейлер

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!