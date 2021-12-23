Вышел второй трейлер экранизации Uncharted с Томом Холландом

Sony Pictures опубликовала второй трейлер экранизации Uncharted. В России лента получила название «Анчартед: На картах не значится».
В течение ролика показали Нейтана Дрейка, Салли, Хлою Фрейзер и других персонажей. В видео вошли сцены как из первого трейлера, так и новые кадры. Также можно ещё раз посмотреть на легендарную сцену с самолётом из Uncharted 3
Дублированный трейлер
Главные роли в экранизации исполнили Том Холланд (Нейтан Дрейк), Марк Уолберг (Виктор Салливан), Софья Тейлор Али (Хлоя Фрейзер), Антонио Бандерас, Тати Габриэль и другие. Срежиссировал блокбастер Рубен Фляйшер.
Сюжет фильма не будет пересказывать какие-либо игровые события, а лишь вдохновляться ими. Премьера картины «Анчартед: На картах не значится» состоится 18 февраля 2022 года.
Оригинальный трейлер
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