GTA 5 стала самой просматриваемой игрой на Twitch в 2021 году

Компания StreamElements поделилась статистикой платформы Twitch. Так, самой популярной игрой 2021 года стала Grand Theft Auto V — зрители находились на трансляциях проекта целых 2,1 млрд часов. На втором месте оказалась League of Legends с результатом в 1,8 млрд часов. Замыкает тройку Fortnite — 1 млрд часов.

Самой популярной категорией стало «Общение» — зрители наблюдали за трансляциями рубрики 3,1 млрд часов. Что примечательно, «Бассейны, джакузи и пляжи» наблюдали в течение «всего лишь» 43 тысяч часов.

Самым популярным стримером второй год подряд стал американец Феликс xQcOW Ленгьель. За его трансляциями зрители посмотрели примерно 261 млн часов. В топ-10 также попали shroud, summ1tg и auronplay.

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