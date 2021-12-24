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Человек-паук скоро появится в PUBG: Mobile

Человек-паук скоро появится в PUBG: Mobile
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Разработчики PUBG: Mobile анонсировали появление Человека-паука из «Нет пути домой» в королевской битве. Об этом студия KRAFTON сообщила в «Твиттере».

Паучок появится в PUBG: Mobile уже в январе 2022 года. Подробности ивента пока неизвестны, однако в игре уже доступны награды обмена, приуроченные к будущему кроссоверу. Ранее Человек-паук уже появлялся в другой королевской битве — Fortnite. В экшене от Epic Games можно даже полетать на паутине по большой игровой карте.

Ранее стало известно, что «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым голливудским фильмом в период пандемии. Вероятно, на этих выходных Паучку покорится $ 1 млрд общемировых сборов.

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