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По Dark Souls выпустят настольную ролевую игру

По Dark Souls выпустят настольную ролевую игру
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Компания Steamforged Games выпустит настольную ролевую игру по вселенной Dark Souls. Об этом они объявили в специальном видео. Дату выхода авторы не сообщили.

Судя по всему, действия настолки будут происходить в королевстве Лотрик из третьей части франшизы. Каких-то подробностей об игре пока нет — в данный момент создатели предлагают лишь подписаться на новостную рассылку. Таким образом, пользователи смогут получать информацию из первых рук.

Ранее Steamforged Games уже выпускала проекты по крупным франшизам — например, настольные версии Resident Evil 3 и Horizon Zero Dawn. Стоимость продуктов начинается от $ 100 или 7300 рублей.

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