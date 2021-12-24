Фанат показал реалистичную физику воды в Minecraft

Minecraft уже давно зарекомендовал себя как одна из самых популярных игр в мире. Между тем у проекта Mojang довольно преданное сообщество, постоянно выпускающее модификации и всяческие улучшения для проекта. Так, пользователь Reddit под ником blockifyYT показал реалистичную симуляцию воды в Minecraft.

Автор отметил, что это только небольшой кусочек демонстрации, которую он создал в программе Blender. В ролике можно увидеть, как жидкость плавно стекает сверху вниз и заполняет всё пространство, отталкиваясь от поверхностей. Подобный уровень физики воды было бы действительно здорово видеть на постоянной основе, однако это требует мощных вычислительных ресурсов.

Ранее в Minecraft стартовало новогоднее празднование с подарками и большими скидками. Разработчики раздают предметы, включая набор скинов YouTube Creator, а также различные бесплатные карты. Помимо этого, в магазине игры стартовала распродажа с экономией до 75%.

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