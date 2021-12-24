В Dying Light начался зимний ивент с новыми врагами и топором Рагнарёка

Авторы Dying Light выпустили новогоднее обновление. В мире игры наступила зима (но без снега) и появились новые сильные противники — Ледяные монстры. За их уничтожение можно получить мощное оружие — настоящий топор Рагнарёка.

У выживших Харрана доступны новые поручения. За их выполнение игроков вознаградят чертежами спектральной бейсбольной биты и «бабушкиного коктейля». В течение ивента пользователи также получают утроенный опыт.

Зимнее событие в Dying Light доступно на ПК и консолях до 5 января. Ранее авторы рассказали об очень удобном интерфейсе, который они сделали для второй части франшизы.

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