На Netflix вышел новый фильм с Леонардо Ди Каприо — «Не смотрите наверх»

В онлайн-кинотеатре Netflix вышел фильм «Не смотрите наверх». Это новая картина с участием Леонардо Ди Каприо. Лента доступна с русской озвучкой и в оригинале с субтитрами.

Фильм рассказывает историю двух учёных, которые обнаружили метеорит, летящий в сторону нашей планеты. Столкновение произойдёт уже через полгода, поэтому они должны как можно скорее предупредить весь мир о надвигающейся опасности. Роли в ленте также исполнили Дженнифер Лоуренс, Тимоти Шаламе и Кейт Бланшетт. Поставил картину Адам Маккей — режиссёр «Игры на понижение».

Во время съёмок «Не смотрите наверх» произошёл неприятный инцидент со счастливым финалом. Леонардо Ди Каприо спас двух собак из ледяного озера. По словам актёра, он действовал полностью инстинктивно.

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