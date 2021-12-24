Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Проблемы из-за COVID-19, роль Цири и спин-оффы. Шоураннер «Ведьмака» — о сериале

Проблемы из-за COVID-19, роль Цири и спин-оффы. Шоураннер «Ведьмака» — о сериале
Комментарии

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрих дала интервью изданию The Hollywood Reporter. Она рассказала о проблемах, связанных с COVID-19, а также поговорила про спин-оффы и роль Цири в жизни Геральта.

Главное из интервью

  • Лорен Шмидт Хиссрих не была уверена, что второй сезон выйдет из-за пандемии COVID-19. Она даже не думала, что зрители так сильно ждут продолжения.
  • Шмидт Хиссрих сожалеет, что в первом сезоне сериала уделили так мало времени Цири. По её словам, эту проблему попытались исправить во втором сезоне, а также этому уделят внимание в третьем. Девушка играет значимую роль в жизни и становлении Геральта.
  • Шоураннер отметила, что её мотивируют поддержка аудитории и успех второго сезона. Она бы даже с радостью сделала какие-нибудь спин-оффы про других персонажей. Такое не исключено.
  • Второй сезон сериала имеет множество расхождений с романами Анджея Сапковского, и именно этого шоураннер боялась. Однако в итоге всё получилось успешно.
  • Большой преградой для съёмочной команды стала пандемия COVID-19. На какое-то время съёмки второго сезона приостанавливали, поэтому возвращение к работе для всех было непривычным. Люди боялись, что заразят друг друга, поэтому соблюдали меры безопасности.
  • Лорен Шмидт Хиссрих не может дождаться, когда начнут снимать третий сезон. Пока что производство запланировано на 2022 год, а выход ожидается в 2023-м.
Топ-10 игр из прошлого, которые преобразились в 2021 году Топ-10 игр из прошлого, которые преобразились в 2021 году

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021