Проблемы из-за COVID-19, роль Цири и спин-оффы. Шоураннер «Ведьмака» — о сериале

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрих дала интервью изданию The Hollywood Reporter. Она рассказала о проблемах, связанных с COVID-19, а также поговорила про спин-оффы и роль Цири в жизни Геральта.

Главное из интервью

Лорен Шмидт Хиссрих не была уверена, что второй сезон выйдет из-за пандемии COVID-19. Она даже не думала, что зрители так сильно ждут продолжения.

Шмидт Хиссрих сожалеет, что в первом сезоне сериала уделили так мало времени Цири. По её словам, эту проблему попытались исправить во втором сезоне, а также этому уделят внимание в третьем. Девушка играет значимую роль в жизни и становлении Геральта.

Шоураннер отметила, что её мотивируют поддержка аудитории и успех второго сезона. Она бы даже с радостью сделала какие-нибудь спин-оффы про других персонажей. Такое не исключено.

Второй сезон сериала имеет множество расхождений с романами Анджея Сапковского, и именно этого шоураннер боялась. Однако в итоге всё получилось успешно.

Большой преградой для съёмочной команды стала пандемия COVID-19. На какое-то время съёмки второго сезона приостанавливали, поэтому возвращение к работе для всех было непривычным. Люди боялись, что заразят друг друга, поэтому соблюдали меры безопасности.

Лорен Шмидт Хиссрих не может дождаться, когда начнут снимать третий сезон. Пока что производство запланировано на 2022 год, а выход ожидается в 2023-м.

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