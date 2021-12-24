Проблемы из-за COVID-19, роль Цири и спин-оффы. Шоураннер «Ведьмака» — о сериале
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Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрих дала интервью изданию The Hollywood Reporter. Она рассказала о проблемах, связанных с COVID-19, а также поговорила про спин-оффы и роль Цири в жизни Геральта.
Главное из интервью
- Лорен Шмидт Хиссрих не была уверена, что второй сезон выйдет из-за пандемии COVID-19. Она даже не думала, что зрители так сильно ждут продолжения.
- Шмидт Хиссрих сожалеет, что в первом сезоне сериала уделили так мало времени Цири. По её словам, эту проблему попытались исправить во втором сезоне, а также этому уделят внимание в третьем. Девушка играет значимую роль в жизни и становлении Геральта.
- Шоураннер отметила, что её мотивируют поддержка аудитории и успех второго сезона. Она бы даже с радостью сделала какие-нибудь спин-оффы про других персонажей. Такое не исключено.
- Второй сезон сериала имеет множество расхождений с романами Анджея Сапковского, и именно этого шоураннер боялась. Однако в итоге всё получилось успешно.
- Большой преградой для съёмочной команды стала пандемия COVID-19. На какое-то время съёмки второго сезона приостанавливали, поэтому возвращение к работе для всех было непривычным. Люди боялись, что заразят друг друга, поэтому соблюдали меры безопасности.
- Лорен Шмидт Хиссрих не может дождаться, когда начнут снимать третий сезон. Пока что производство запланировано на 2022 год, а выход ожидается в 2023-м.
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