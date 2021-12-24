Владельцам автомобилей Tesla запретят играть во время езды

Автомобили Tesla оказались под надзором Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) из-за функционала машин. Претензия организации в том, что функция игры во время езды может стать опасной на дорогах.

Согласно опции, владельцы Tesla могут поставить автомобиль на автопилот и играть. Если верить данным NHTSA, из-за этого происходило несколько аварий, поэтому на время расследования компании придётся отключить эту возможность. Также агентство хочет добиться того, чтобы игры можно было запускать только во время того, когда машина не едет.

В таком случае Tesla должна будет выпустить обновление, которое коснётся 580 тыс. машин, выпущенных после 2017 года. Конечно, запрет NHTSA направлен на повышение безопасности во время езды.

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