Детали обновления 2.4 для Genshin Impact станут известны 26 декабря

Разработчики Genshin Impact из студии miHoYo анонсировали стрим, на котором поделятся деталями обновления 2.4. Прямая трансляция пройдёт 26 декабря на Twitch-канале игры.

С апдейтом 2.4 в Genshin Impact должны появиться два персонажа: Юн Джин и Шэнь Хэ. Притом у первой героини четыре звезды рейтинга, а у второй — пять. Также ожидаются новые задания, награды, подводный дворец Энканомия, новый босс и многое другое.

В начале декабря авторы представили четырёхзвёздочного героя по имени Горо. Персонаж доступен в молитве «Пиршество они» с 14 декабря по 4 января. Уже в версии 2.4 Горо попадёт в молитву «Жажда странствий».

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