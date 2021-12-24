Детали обновления 2.4 для Genshin Impact станут известны 26 декабря
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Разработчики Genshin Impact из студии miHoYo анонсировали стрим, на котором поделятся деталями обновления 2.4. Прямая трансляция пройдёт 26 декабря на Twitch-канале игры.
С апдейтом 2.4 в Genshin Impact должны появиться два персонажа: Юн Джин и Шэнь Хэ. Притом у первой героини четыре звезды рейтинга, а у второй — пять. Также ожидаются новые задания, награды, подводный дворец Энканомия, новый босс и многое другое.
В начале декабря авторы представили четырёхзвёздочного героя по имени Горо. Персонаж доступен в молитве «Пиршество они» с 14 декабря по 4 января. Уже в версии 2.4 Горо попадёт в молитву «Жажда странствий».
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