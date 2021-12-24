Исследователи распределили жителей Англии по факультетам Хогвартса из «Гарри Поттера»

Британские исследователи опубликовали любопытную картинку. На ней изображена карта Англии с факультетами из «Гарри Поттера». Исследователи использовали «анализ настроения» для разных областей Британии, а также данные о продажах мерча по вселенной. Таким образом авторы выяснили, в какие направления Хогвартса попали бы жители тех или иных городов.
Результаты оказались не такими уж предсказуемыми. Если верить данным, то:
- в Гриффиндор бы отправились 40% жителей;
- в Слизерине с удовольствием оказались бы 32% британцев;
- в Пуффендуй отобрались бы 19% англичан;
- в Когтевране стало бы на 9% умников больше.
Конечно, это шуточное исследование и в реальности наверняка всё было бы иначе. Ведь распределяющая шляпа отбирает не только по желаниям, но и по внутренним качествам учеников.
1 января в сервисах HBO Max и «Амедиатека» состоится премьера специального эпизода «Гарри Поттера». В нём актёры франшизы расскажут о процессе создания «Гарри Поттера и философского камня», поделятся забавными историями, а также побывают в оригинальных декорациях школьного замка.
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