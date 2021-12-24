С Блэкджеком и джедаями: фанаты сделали клиент для Star Wars: Battlefront 2 с модами

В декабре 2021 года игроки стали жаловаться на проблемы в Star Wars: Battlefront 2. Сетевой шутер заполонили читеры, и это мешает комфортной игре, а сами разработчики не спешат решить проблему. Из-за нечестных игроков энтузиасты взяли всё в свои руки и создали собственный клиент.
Фанатский клиент получил название Kyber. С помощью него можно создать свой сервер и даже подробно его настроить. К тому же клиент поддерживает моды. То есть, игроки могут сделать сервер, установить на него модификации и открыть для остальных.
Если вы не хотите создавать свой сервер, то можно подключиться к любому из существующих. Заполненность, конечно, маленькая, но стоит учитывать, что это фанатский клиент.
Star Wars: Battlefront 2 вышла в 2017 году на ПК, PS4 и Xbox One. Игра получила смешанные отзывы, а большая часть критики пришлась на лутбоксы и микротранзакции. Со временем сообщество лояльнее отнеслось к авторам и самой игре.
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