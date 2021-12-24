Ramzes666 и другие киберспортсмены сыграют в новогоднем турнире по Arena of Valor

Создатели Arena of Valor готовят для русскоговорящих игроков несколько сюрпризов к праздникам. Среди них: русская озвучка героев, турнир с участием блогеров и киберспортсменов, а также розыгрыш призов.

28 декабря авторы Arena of Valor выпустят обновление, которое добавит в лобби музыку с использованием балалайки и аккордеона. В этот же день дубляж получат 11 героев мобильной MOBA, а остальных персонажей переведут в 2022 году.

Герои, которые получат русскую озвучку 28 декабря

Артур

Крикси

Лявилли

Валхайн

Занис

Бабочка

Элис

Зефис

Вайолет

Гракк

Ая

30 декабря на официальном YouTube-канале Arena of Valor пройдёт новогодний шоу-турнир «Прo против блогеров», в котором посоревнуются киберспортсмены по DOTA 2. Среди участников окажутся Ramzes666, iLame, just_ns, Godhunt и Nix.

В команду блогеров попали Emil, Dima Evtushenko (M5), Gerasev, Misha Vice и Egor Shkred. По итогам турнира игроки получат награды для AoV, а с 30 декабря по 9 января пройдёт розыгрыш iPhone 13 Pro Max.

Кроме того, с 28 декабря в Arena of Valor появится бесплатный скин «Лазурная принцесса» для Синестреи, который можно получить за выполнение ежедневных заданий. С 1 по 9 января игрокам будут доступны все герои MOBA.

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Arena of Valor доступна на iOS, Android и Nintendo Switch.

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