Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поздравили игроков с Рождеством

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC Game World поздравили игроков с Рождеством. Команда пожелала всего самого лучшего и приготовила на сервере в «Дискорде» небольшой сюрприз.
Если ввести на одном из серверов GSC в «Дискорде» команду !WolfCheer, то можно получить фирменный праздничный салют прямо в чате. Также студия оставила небольшое поздравление.
Счастливого католического Рождества! Праздновать его можно везде: дома, в офисе, в баре и… в Зоне. С семьёй, друзьями, сталкерами, родными кровососами, контролёрами или кем-либо ещё.
22 декабря стало известно, что в озвучке шутера примут участие профессиональные актёры. Сотруднику GSC Game World пришлось об этом упомянуть, поскольку многим дубляж не понравился.
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 28 апреля на ПК и Xbox Series. С релиза проект попадёт в библиотеку Xbox Game Pass.
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