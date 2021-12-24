Актёр «Игры престолов» рассказал, почему фанаты недовольны финалом

Актёр «Игры престолов» Питер Динклэйдж, который исполнил роль Тириона Ланнистера, пообщался с изданием The New York Times в рамках продвижения фильма «Сирано». В интервью артист рассказал, почему фанатам не понравился последний сезон шоу HBO.

Причина негативной реакции заключается в том, что фанаты были злы на нас из-за расставания. Они больше не знали, чем заняться воскресными вечерами, и хотели, чтобы красивые белые люди в финале ускакали в закат. Шоу не даёт то, на что все надеялись, и это мне в нём нравится.

Финал «Игры престолов» был раскритикован фанатами, которых не устроила кульминация шоу и форсирование событий. Некоторые считают, что создатели сериала устали от своего детища, в то время как автор вселенной Джордж Мартин уговаривал HBO сделать 10 сезонов.

На 2022 год запланирована премьера приквела «Игры престолов» под названием «Дом дракона». Шоу посвятят дому Таргариенов в Вестеросе.

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