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NAVI за 2021 год заработали $ 4,2 млн призовых, а Gambit идёт следом

NAVI за 2021 год заработали $ 4,2 млн призовых, а Gambit идёт следом
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Известный аналитик по CS:GO Николай a2wai Боровиков поделился статистикой с призовыми, которые различные киберспортивные команды получили за 2021 год. Лидером оказался клуб Natus Vincere, а серебро заняла Gambit.

Сколько призовых заработали команды в 2021 году

  • NaVi — $ 4,2 млн
  • Gambit — $ 1,6 млн
  • G2 — $ 708 тыс
  • Vitality — $ 654 тыс
  • Virtus.pro — $ 530 тыс
  • Heroic — $ 528 тыс
  • Astralis — $ 506 тыс
  • BIG — $ 352 тыс
  • NIP — $ 347 тыс
  • Team Liquid — $ 347 тыс

Также появились данные о том, на скольких картах сыграли команды. Рекордсменом в этом стала команда Entropiq, NaVi сыграла на 198 картах, а Virtus.pro — на 192. Лучшая североамериканская команда по показателю призовых за карту — Liquid.

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