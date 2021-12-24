NAVI за 2021 год заработали $ 4,2 млн призовых, а Gambit идёт следом

Известный аналитик по CS:GO Николай a2wai Боровиков поделился статистикой с призовыми, которые различные киберспортивные команды получили за 2021 год. Лидером оказался клуб Natus Vincere, а серебро заняла Gambit.

Сколько призовых заработали команды в 2021 году

NaVi — $ 4,2 млн

Gambit — $ 1,6 млн

G2 — $ 708 тыс

Vitality — $ 654 тыс

Virtus.pro — $ 530 тыс

Heroic — $ 528 тыс

Astralis — $ 506 тыс

BIG — $ 352 тыс

NIP — $ 347 тыс

Team Liquid — $ 347 тыс

Также появились данные о том, на скольких картах сыграли команды. Рекордсменом в этом стала команда Entropiq, NaVi сыграла на 198 картах, а Virtus.pro — на 192. Лучшая североамериканская команда по показателю призовых за карту — Liquid.

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