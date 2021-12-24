Суд России оштрафовал Google и Meta на 10 миллиардов рублей

Российский суд наложил на Google и Meta штрафные санкции в размере почти 10 млрд рублей из-за недостаточно тщательного удаления запрещённого контента.
За 2021 год на Google составили 16 протоколов за отказ удалять запрещённую информацию. В итоге мировой участок Таганского районного суда оштрафовал компанию на 7,2 млрд рублей. По аналогичному делу наказание почти в 2 млрд рублей получила и Meta.
Google и Meta стали первыми, на которых наложили оборотные штрафы в России. Они рассчитываются исходя из дохода IT-гигантов. Как сообщает ТАСС, каждая компания не удалила более 2 тыс. запрещённых материалов, а сумма штрафов за год превысила 130 млн рублей.
Как сообщил Роскомнадзор, компаниям грозят новые оборотные штрафы. Google заявила, что определится с дальнейшими действиями после рассмотрения решения суда, а Meta пока не отреагировала на ситуацию.
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