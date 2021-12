Лучше стрела в колено, чем NFT: автор It Takes Two резко высказался против криптовалюты

Основатель студии Hazelight и геймдизайнер It Takes Two Юсеф Фарес поговорил с журналистом издания The Washington Post. В беседе затронули темы NFT-токенов, игр-сервисов и современных тенденций в игровой индустрии.

Главное из интервью с Юсефом Фаресом

В 2017 году разработчик в прямом эфире во время The Game Awards нелестно высказался о премии «Оскар». Оказалось, что он не имеет ничего против «Оскара», а фраза была сказана для шутки.

Во время выступления Фареса на The Game Awards 2021 можно услышать его речь, однако никаких заготовленных слов не было. Разработчик импровизировал.

Юсеф Фарес не понимает, почему людям нравятся игры-сервисы. Он заявил, что его студия никогда не выпустят подобное, поскольку делает упор на сюжет и геймплей.

Во время разговора затронули и NFT. По мнению Фареса, игры — это в первую очередь искусство, а попытки заработать на токенах выглядят нелепо. Как и сервисность, NFT никогда не появятся в играх Hazelight.

Знаете что? Пустите мне стрелу в колено, и это будет лучше, чем NFT в играх.

Фарес рад, что за всё время существования Hazelight студии удалось достичь определённых высот и заслужить признание игроков. Команда планирует развиваться в таком же темпе.

Ранее Фарес рассказывал, что Hazelight уже работает над следующей игрой, однако никаких деталей не предоставил.

