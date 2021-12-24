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Лучше стрела в колено, чем NFT: автор It Takes Two резко высказался против криптовалюты

Лучше стрела в колено, чем NFT: автор It Takes Two резко высказался против криптовалюты
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Основатель студии Hazelight и геймдизайнер It Takes Two Юсеф Фарес поговорил с журналистом издания The Washington Post. В беседе затронули темы NFT-токенов, игр-сервисов и современных тенденций в игровой индустрии.

Главное из интервью с Юсефом Фаресом

  • В 2017 году разработчик в прямом эфире во время The Game Awards нелестно высказался о премии «Оскар». Оказалось, что он не имеет ничего против «Оскара», а фраза была сказана для шутки.
  • Во время выступления Фареса на The Game Awards 2021 можно услышать его речь, однако никаких заготовленных слов не было. Разработчик импровизировал.
  • Юсеф Фарес не понимает, почему людям нравятся игры-сервисы. Он заявил, что его студия никогда не выпустят подобное, поскольку делает упор на сюжет и геймплей.
  • Во время разговора затронули и NFT. По мнению Фареса, игры — это в первую очередь искусство, а попытки заработать на токенах выглядят нелепо. Как и сервисность, NFT никогда не появятся в играх Hazelight.
Знаете что? Пустите мне стрелу в колено, и это будет лучше, чем NFT в играх.
  • Фарес рад, что за всё время существования Hazelight студии удалось достичь определённых высот и заслужить признание игроков. Команда планирует развиваться в таком же темпе.

Ранее Фарес рассказывал, что Hazelight уже работает над следующей игрой, однако никаких деталей не предоставил.

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