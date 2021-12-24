Лучше стрела в колено, чем NFT: автор It Takes Two резко высказался против криптовалюты
Поделиться
Основатель студии Hazelight и геймдизайнер It Takes Two Юсеф Фарес поговорил с журналистом издания The Washington Post. В беседе затронули темы NFT-токенов, игр-сервисов и современных тенденций в игровой индустрии.
Главное из интервью с Юсефом Фаресом
- В 2017 году разработчик в прямом эфире во время The Game Awards нелестно высказался о премии «Оскар». Оказалось, что он не имеет ничего против «Оскара», а фраза была сказана для шутки.
- Во время выступления Фареса на The Game Awards 2021 можно услышать его речь, однако никаких заготовленных слов не было. Разработчик импровизировал.
- Юсеф Фарес не понимает, почему людям нравятся игры-сервисы. Он заявил, что его студия никогда не выпустят подобное, поскольку делает упор на сюжет и геймплей.
- Во время разговора затронули и NFT. По мнению Фареса, игры — это в первую очередь искусство, а попытки заработать на токенах выглядят нелепо. Как и сервисность, NFT никогда не появятся в играх Hazelight.
Знаете что? Пустите мне стрелу в колено, и это будет лучше, чем NFT в играх.
- Фарес рад, что за всё время существования Hazelight студии удалось достичь определённых высот и заслужить признание игроков. Команда планирует развиваться в таком же темпе.
Ранее Фарес рассказывал, что Hazelight уже работает над следующей игрой, однако никаких деталей не предоставил.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 24 декабря 2021
-
20:04
-
19:58
-
19:17
-
19:00
-
18:59
-
18:30
-
17:45
-
17:19
-
16:32
-
16:13
-
14:33
-
14:21
-
13:36
-
13:25
-
12:59
-
12:48
-
11:56
-
11:35
-
11:10
-
10:39
-
10:18
-
09:55
-
09:35
-
09:00
-
08:27
-
08:04
- 23 декабря 2021
-
19:25
-
19:11
-
19:00
-
17:39
-
16:35
-
15:54
-
15:29
-
15:02
-
14:48
Партнерский контент