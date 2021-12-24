Создатели Halo показали обложки своих главных игр в стиле Destiny 2

Студия Bungie вернулась в прошлое и показала обложки своих знаковых игр в стиле Destiny 2. Первым обновлённым изображением стал постер Halo: Combat Evolved.

Вместо Мастера Чифа на нём красуется Страж из Destiny 2 в цветастой одежде, но всё ещё с зелёным шлемом. Пехотинца и джип позади заменили ещё двумя Стражами, один из которых едет на Спэрроу. Вместо Мира-кольца, судя по всему, изобразили руины Земли из Destiny. И главное изменение — это больше не эксклюзив Xbox.

Оригинальный постер Halo: Combat Evolved Фото: Microsoft

Halo: Combat Evolved в стиле Destiny 2 Фото: Bungie

Незначительным изменениям подверглась и обложка первой Destiny, персонажи которой теперь больше походят на героев второй части.

Оригинальная обложка Destiny Фото: Bungie

Постер Destiny в стиле второй части Фото: Bungie

В честь 30-летия Bungie добавила в Destiny 2 экипировку по мотивам серии Halo, среди которой револьвер, энергетический меч и винтовка в стиле BR75. Также в продажу поступил юбилейный набор с косметическими предметами и подземельем.

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