Создатели Halo показали обложки своих главных игр в стиле Destiny 2

Студия Bungie вернулась в прошлое и показала обложки своих знаковых игр в стиле Destiny 2. Первым обновлённым изображением стал постер Halo: Combat Evolved.
Вместо Мастера Чифа на нём красуется Страж из Destiny 2 в цветастой одежде, но всё ещё с зелёным шлемом. Пехотинца и джип позади заменили ещё двумя Стражами, один из которых едет на Спэрроу. Вместо Мира-кольца, судя по всему, изобразили руины Земли из Destiny. И главное изменение — это больше не эксклюзив Xbox.
Оригинальный постер Halo: Combat Evolved
Фото: Microsoft
Halo: Combat Evolved в стиле Destiny 2
Фото: Bungie
Незначительным изменениям подверглась и обложка первой Destiny, персонажи которой теперь больше походят на героев второй части.
Оригинальная обложка Destiny
Фото: Bungie
Постер Destiny в стиле второй части
Фото: Bungie
В честь 30-летия Bungie добавила в Destiny 2 экипировку по мотивам серии Halo, среди которой револьвер, энергетический меч и винтовка в стиле BR75. Также в продажу поступил юбилейный набор с косметическими предметами и подземельем.
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