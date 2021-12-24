Фанаты S.T.A.L.K.E.R. 2 разгадали шифр от разработчиков, но там ещё один!

Летом 2020 года авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 запустили ARG (игру в альтернативной реальности) по шутеру, чтобы развлечь фанатов до релиза. Сегодня поклонники обнаружили последний кусочек изображения, которое они собирали с июля этого года.
Последнюю часть скриншота из S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли в закреплённом комментарии 12-часового стрима на YouTube-канале «БМСР72». На полученном изображении сталкер держит записку с очередным шифром, который фанатам предстоит разгадать.
Также к комментарию прилагалась ссылка на архив, в котором фанаты S.T.A.L.K.E.R. 2 обнаружили концепт-арты и документы по миру игры. За прогрессом игроков в разгадывании шифров можно наблюдать на специальной стене и в сообществе «ВКонтакте».
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован 28 апреля на ПК и Xbox Series. В день выхода шутер попадёт в Xbox Game Pass.
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