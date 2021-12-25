В Horizon Forbidden West будут мат, насилие и пиво

Европейское рейтинговое агентство ESRB выдало классификацию Horizon Forbidden West. Продолжение экшена останется с плашкой T («Teen» / «Подросткам»), какая была в оригинальной игре.
При этом специалисты из фирмы обычно аргументируют, почему тайтл определили для той или иной аудитории. Вот что ESRB рассказала о контенте в сиквеле.
- Ожидается большое количество экшен-сцен, где Элой убивает оппонента с помощью копья.
- В видеороликах и важных для истории моментах будут насилие и много крови.
- Главная героиня сможет выпить пива. Неизвестно, сюжетная ли это сцена или мини-игра.
- Персонажи обильно используют нецензурную брать в диалогах, специалисты отдельно выделили слово «дерьмо» — оно звучит в кадре чаще всего.
Horizon Zero Dawn ожидается 18 февраля на PS4 и PS5. Совсем недавно разработчики из Guerrilla Games рассказали, как в игре работает прокачка, так как её серьёзно расширили. Теперь игрок сможет развивать Элой по шести различным специализациям, одна из которых отвечает за ближний бой, а другая — за работу с луком или скрытности.
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