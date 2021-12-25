Битмейкер Slava Marlow выпустил клип и песню в честь игры Free Fire

Российский артист и битмейкер Slava Marlow (Слава Мерлоу) подготовил клип и песню для продвижения королевской битвы Free Fire. Видео музыканта появилось на его официальном канале и сразу собрало большую аудиторию — меньше чем за сутки ролик посмотрели 333 тыс. человек, а положительную оценку поставили 28 тыс. раз.

В клипе Слава Мерлоу отразил всю боль любителей мобильного гейминга. Артист едет в такси и решает поиграть во Free Fire, однако в самый горячий момент ему начинают названивать. В конце видео музыкант получил суперсилы и смог расправиться со всем вражеским сквадом за секунды.

Клип стал частью коллаборации между Славой Мерлоу и Free Fire. В игре уже появились тематические скины и образ самого музыканта, а фанаты могут поучаствовать в различных активностях и получить награды.

22 января в Yota Arena также пройдёт вечеринка в честь партнёрства. На неё приедут многие известные личности из шоу-бизнеса и киберспорта. Судя по всему, сам Слава Мерлоу тоже заглянет на мероприятие. Обычные игроки тоже смогут поучаствовать в ивенте — некоторые получат приглашения по электронной почте.

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