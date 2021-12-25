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Автор The Last of Us Нил Дракманн в восторге от российской Loop Hero

Автор The Last of Us Нил Дракманн в восторге от российской Loop Hero
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Соруководитель Naughty Dog Нил Дракманн оказался в восторге от Loop Hero. Это российский рогалик с непрямым управлением, который оказался неожиданным хитом в начале 2021 года и уже успел получить тёплые отзывы аудитории, а также продаться впечатляющим тиражом в миллион копий.

А ещё игру недавно выпустили на Nintendo Switch и внезапно бесплатно раздали в Epic Games Store.

Вот что сказал Дракманн о русском инди-хите.

Loop Hero представляет собой одну из самых оригинальных игр за долгие годы. Блестящий дизайн. Мне нравится, как она продолжает меняться и открывать новые возможности.

Сейчас Loop Hero доступна на ПК и Nintendo Switch, но в будущем игру наверняка выпустят и на других консолях. Надо только подождать.

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