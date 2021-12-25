Впервые в России! За продажу читов для World of Tanks на жителя Екатеринбурга подали в суд
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Создатели World of Tanks и World of Warships из Wargaming подали в суд на жителя Екатеринбурга Андрея Кирсанова за продажу ботов и читов для игр белорусской компании. Об этом сообщает «Коммерсант».
По сведениям полиции, обвиняемый за несколько лет деятельности продал более тысячи наборов с различными программами для получения преимущества перед другими игроками. В Wargaming ущерб оценивают в 670 млн рублей. Подобный случай преследования за продажу читов для России станет первым.
Среди преимуществ был авторежим, когда даже играть не нужно было: всё происходило автоматически, а от пользователя требовалось лишь запустить игру. Также были более традиционные читы вроде автоматического прицеливания.
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