Впервые в России! За продажу читов для World of Tanks на жителя Екатеринбурга подали в суд

Создатели World of Tanks и World of Warships из Wargaming подали в суд на жителя Екатеринбурга Андрея Кирсанова за продажу ботов и читов для игр белорусской компании. Об этом сообщает «Коммерсант».

По сведениям полиции, обвиняемый за несколько лет деятельности продал более тысячи наборов с различными программами для получения преимущества перед другими игроками. В Wargaming ущерб оценивают в 670 млн рублей. Подобный случай преследования за продажу читов для России станет первым.

Среди преимуществ был авторежим, когда даже играть не нужно было: всё происходило автоматически, а от пользователя требовалось лишь запустить игру. Также были более традиционные читы вроде автоматического прицеливания.